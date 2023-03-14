В «Каролине» прокомментировали информацию о травме Свечникова

Генеральный менеджер «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал информацию о травме российского нападающего Андрея Свечникова.

«Мы продолжаем собирать информацию вместе с Андреем, чтобы принять наилучшее решение для его здоровья. Мы предоставим дополнительную информацию после того, как решение будет принято», — говорится на сайте клуба.

По информации журналиста Эллиотта Фридмана, первое обследование показало, что у россиянина разрыв передней крестообразной связки. Если диагноз подтвердится, то игрок не сможет сыграть до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Свечников пропустил матч «Каролины» с «Нью-Джерси» в НХЛ из-за травмы.