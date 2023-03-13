Свечников пропустил матч «Каролины» с «Нью-Джерси» в НХЛ из-за травмы

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников пропустил матч с «Нью-Джерси» (0:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы.

Как сообщает Daily Faceoff, россиянин не сыграл из-за травмы нижней части тела. Решение о пропуске матча было принято перед игрой.

В текущем сезоне Свечников набрал 55 (23 + 32) очков в 64 играх.

«Каролина» и «Нью-Джерси» набрали по 94 очка и занимают второе и третье места соответственно в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал рекордную результативную серию в домашних матчах команды.