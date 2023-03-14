Туктамышева: как Ханю выдержал трёхчасовое шоу — я не представляю

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева отреагировала на участие японского фигуриста Юдзуру Ханю в трёхчасовом шоу.

«Мне кажется, такое возможно только в Японии и только с Юдзуру, потому что он, можно сказать, как Бог там, ему поклоняются миллионы людей, он очень популярный фигурист. Как он это выдержал — я не представляю. Это безумно сложно!» — цитирует Туктамышеву «Чемпионат».

Она добавила, что в шоу бывает трудно откатать три номера.

Японец три часа выступал в своём шоу один. В прошлом году фигурист завершил карьеру.

Ранее сообщалось, что Илья Авербух поставит номера Туктамышевой и Евгении Медведевой для турнира по шоу-программам.