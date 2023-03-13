Юран считает, что тренерскому штабу сборной России нужно обратить внимание на молодёжь на турнире CAFA

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказал мнение, что тренерскому штабу сборной России нужно обратить внимание на молодёжь.

«Тренерскому штабу, да и Карпину, в этой ситуации нужно будет понять одну простую вещь: у кого есть желание играть за свою страну, у кого нет. Не нужно никого заставлять. Как говорится, друг познаётся в беде. И если говорить об игроках, то сейчас самое подходящее время, чтобы заняться своим хозяйством. Посмотреть на перспективную молодёжь, которая есть в РПЛ. Главное, чтобы у ребят было желание», — заявил Юран RT.

Ранее Юран высказался о поступке российской теннисистки Анастасии Потаповой перед матчем третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).