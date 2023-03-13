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Юран считает, что тренерскому штабу сборной России нужно обратить внимание на молодёжь на турнире CAFA

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказал мнение, что тренерскому штабу сборной России нужно обратить внимание на молодёжь.

«Тренерскому штабу, да и Карпину, в этой ситуации нужно будет понять одну простую вещь: у кого есть желание играть за свою страну, у кого нет. Не нужно никого заставлять. Как говорится, друг познаётся в беде. И если говорить об игроках, то сейчас самое подходящее время, чтобы заняться своим хозяйством. Посмотреть на перспективную молодёжь, которая есть в РПЛ. Главное, чтобы у ребят было желание», — заявил Юран RT.

Ранее Юран высказался о поступке российской теннисистки Анастасии Потаповой перед матчем третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).

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