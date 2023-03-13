Юран: может быть, футболка «Спартака» для Потаповой фартовая
- РИА Новости
«Она имеет право на самовыражение. Может быть, футболка «Спартака» для неё фартовая. Другое дело, что все правила прописаны в регламенте Международной федерации тенниса. Если там указан пункт, что нельзя такое устраивать, то ей грозят санкции. Но я не думаю, что она не учла этого», — заявил Юран RT.
Напомним, что российская теннисистка появилась на корте в футболке «Спартака». Журналисты польского издания Sport.pl посвятили целую статью появлению Потаповой в футболке столичного клуба перед матчем третьего круга.
Ранее Юран поделился мнением о турнире CAFA.