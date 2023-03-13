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Юран: может быть, футболка «Спартака» для Потаповой фартовая

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о поступке российской теннисистки Анастасии Потаповой перед матчем третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Юран: может быть, футболка «Спартака» для Потаповой фартовая
  • РИА Новости

«Она имеет право на самовыражение. Может быть, футболка «Спартака» для неё фартовая. Другое дело, что все правила прописаны в регламенте Международной федерации тенниса. Если там указан пункт, что нельзя такое устраивать, то ей грозят санкции. Но я не думаю, что она не учла этого», — заявил Юран RT.

Напомним, что российская теннисистка появилась на корте в футболке «Спартака». Журналисты польского издания Sport.pl посвятили целую статью появлению Потаповой в футболке столичного клуба перед матчем третьего круга.

Ранее Юран поделился мнением о турнире CAFA.

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