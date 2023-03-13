Винер рассказала, что ей стоило громадных усилий убедить сестёр Авериных остаться в спорте
- РИА Новости
«Дина стала сказочной гимнасткой, художницей. Сама она сомневалась, что, может быть, ей нужно уже закончить. И невозможно представить, с каким трудом мне удалось убедить Дину и Арину остаться в художественной гимнастике», — цитирует Винер ТАСС.
Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира. В её активе также серебряная медаль Олимпиады 2020 года в Токио.
На счету Арины Авериной пять золотых медалей чемпионатов мира.
Ранее Винер заявила о переходе российской художественной гимнастики на клубную систему турниров.