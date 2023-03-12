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Винер заявила о переходе российской художественной гимнастики на клубную систему турниров

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер сообщила о переходе вида спорта на клубную систему.
Винер заявила о переходе российской художественной гимнастики на клубную систему турниров
  • РИА Новости

«Сейчас мы переходим на клубную систему. Это должно дать возможность вывести большее количество гимнасток на ковёр. В мире огромное количество клубов, около 600. Сейчас у нас турнир проходит как по российской, так и международной программе», — цитирует Винер ТАСС.

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее Винер заявила, что пятикратная чемпионка мира Арина Аверина не примет участия в московском Гран-при.

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