Американский хоккеист «Салавата» заявил, что Уфа стала для него вторым домом

Американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский поделился эмоциями после продления контракта с уфимским клубом.

«Для меня Уфа — это не просто город, а мой второй дом. Я чувствую себя здесь максимально комфортно. Сначала никого не знал, не знал команду, а сейчас я прожил 7—8 месяцев, все полюбили меня. Мне тепло на душе от того, что меня узнают. Я с уважением отношусь к нашим болельщикам, они создают отличную атмосферу на трибунах», — приводит слова Хмелевского официальный сайт «Салавата».

Новое соглашение 23-летнего американца с клубом рассчитано на один сезон. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий провёл 67 матчей и набрал 48 (26 + 22) очков. В плей‑офф КХЛ он забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу в шести матчах проигранной клубом серии с владивостокским «Адмиралом» (2–4).

Ранее главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды в шестом матче Кубка Гагарина от «Адмирала».