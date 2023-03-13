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Американский хоккеист «Салавата» заявил, что Уфа стала для него вторым домом

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Американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский поделился эмоциями после продления контракта с уфимским клубом.
Американский хоккеист «Салавата» заявил, что Уфа стала для него вторым домом
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Для меня Уфа — это не просто город, а мой второй дом. Я чувствую себя здесь максимально комфортно. Сначала никого не знал, не знал команду, а сейчас я прожил 7—8 месяцев, все полюбили меня. Мне тепло на душе от того, что меня узнают. Я с уважением отношусь к нашим болельщикам, они создают отличную атмосферу на трибунах», — приводит слова Хмелевского официальный сайт «Салавата».

Новое соглашение 23-летнего американца с клубом рассчитано на один сезон. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий провёл 67 матчей и набрал 48 (26 + 22) очков. В плей‑офф КХЛ он забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу в шести матчах проигранной клубом серии с владивостокским «Адмиралом» (2–4).

Ранее главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды в шестом матче Кубка Гагарина от «Адмирала».

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