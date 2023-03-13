Тутберидзе: грязи в адрес нашей команды льётся немало

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как тренеры её команды сохраняют мотивацию у своих подопечных.

«Мы, тренеры, понимаем, что наши спортсмены на нас равняются. Это как в семье — если вдруг что-то происходит, ребёнок всегда смотрит на реакцию родителя», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.

Она отметила что в её команде стараются удержать уровень мотивации своим отношением к делу.

«Но и тренерам непросто. Не добавляют радости и субъективные вещи, психологическое давление — грязи в адрес нашей команды льётся немало. В такой обстановке непросто творить шедевры», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.

На данный момент в группе Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, чемпионка России Софья Акатьева, победительница финала Гран-при страны Аделия Петросян, серебряные призёры Игр в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие.

Под её руководством олимпийскими чемпионками становились Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Ранее Тутберидзе рассказала, почему отсутствовала на вручении государственных наград.