Полоз заявил, что не получал от «Ростова» предложения по новому контракту

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз заявил, что ещё не получал от клуба предложений о новом соглашении.

«У меня кончается контракт? Я не знал. Буду ли его продлевать? Пока мне никто не предлагал», — приводит слова Полоза «РБ Спорт».

Полоз перешёл в «Ростов» в 2020 году. Действующий контракт 31-летнего нападающего рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Полоз сыграл в 22 матчах за ростовчан во всех турнирах и забил 9 голов.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил победу команды в матче 19-го тура чемпионата России по футболу с «Пари НН» (2:1).