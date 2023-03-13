Узнать больше

Полоз заявил, что не получал от «Ростова» предложения по новому контракту

Короткая ссылка
Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз заявил, что ещё не получал от клуба предложений о новом соглашении.
Полоз заявил, что не получал от «Ростова» предложения по новому контракту
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«У меня кончается контракт? Я не знал. Буду ли его продлевать? Пока мне никто не предлагал», — приводит слова Полоза «РБ Спорт».

Полоз перешёл в «Ростов» в 2020 году. Действующий контракт 31-летнего нападающего рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Полоз сыграл в 22 матчах за ростовчан во всех турнирах и забил 9 голов.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил победу команды в матче 19-го тура чемпионата России по футболу с «Пари НН» (2:1).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить