«Миннесота» без Капризова проиграла «Аризоне» в овертайме в НХЛ

«Миннесота» в овертайме проиграла «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 4:5.

В составе «Уайлд» шайбы забросили Матс Цуккарелло, Райан Ривз, Мэттью Болди и Коннор Девар.

У «Койотс» дублем отметился Барретт Хэйтон, ещё шайбу забросил Бретт Ритчи и Клэйтон Келлер, оформивший дубль.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропускает матчи из-за травмы.

«Аризона» набрала 59 очков и занимает 13-е место в Западной конференции. «Миннесота» располагается на четвёртой строчке с 84 очками.

Ранее сообщалось, что «Нэшвилл» в овертайме обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ.