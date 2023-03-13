Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Анахайм» в НХЛ

«Нэшвилл» в гостях обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Нэшвилла» отметились Томас Новак, оформивший дубль, Филипп Томазино, Кифер Шервуд и Яков Тренин.

У «Анахайма» дубль на счету Мэйсона Мактавиша, также по шайбе забросили Фрэнк Ватрано и Трой Терри.

«Нэшвилл» с 73 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Анахайм» с 54 очками — на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Калгари» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.