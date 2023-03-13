«Тампа» проиграла «Виннипегу» в НХЛ, Василевский отразил 19 бросков

«Тампа» проиграла «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 2:3.

У «Джетс» отметились Нейт Шмидт, Нино Нидеррайтер и Морган Бэррон.

В составе «Тампы» шайбы забросили Алекс Киллорн и Энтони Сирелли.

Российский вратарь Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22.

Тампа» с 84 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 79 очками — на седьмой строчке Запада.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.