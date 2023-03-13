«Тампа» проиграла «Виннипегу» в НХЛ, Василевский отразил 19 бросков
- AP
Игра завершилась со счётом 2:3.
У «Джетс» отметились Нейт Шмидт, Нино Нидеррайтер и Морган Бэррон.
В составе «Тампы» шайбы забросили Алекс Киллорн и Энтони Сирелли.
Российский вратарь Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22.
Тампа» с 84 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 79 очками — на седьмой строчке Запада.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.