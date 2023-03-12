«Ростов» вырвал победу у «Пари НН» благодаря пенальти в компенсированное время

«Ростов» вырвал победу у «Пари НН» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Ростове на стадионе «Ростов» завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев счёт открыл Андрей Лангович на 55-й минуте. В компенсированное время пенальти реализовал Максим Осипенко. За гостей гол забил Тимур Сулейманов на 64-й минуте.

Таким образом, «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Пари НН» — 13-й (19 очков).

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче 19-го тура РПЛ.