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Al-Ahram: злоумышленники ограбили дом нападающего «Ливерпуля» Салаха в Египте

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Неизвестные ограбили дом нападающего английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в Египте.
Al-Ahram: злоумышленники ограбили дом нападающего «Ливерпуля» Салаха в Египте
  • Gettyimages.ru

О происшествии уведомил родственник футболиста, сообщает Al-Ahram.

Отмечается, что грабители вынесли из дома игрока несколько электроприборов, в настоящее время ведётся расследование.

В сезоне-2022/23 Салах провёл за «Ливерпуль» 38 матчей, забил 22 мяча и сделал 11 результативных передач. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывшего главного тренера сборной Бразилии по футболу Тите ограбили в Рио-де-Жанейро.

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