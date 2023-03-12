Al-Ahram: злоумышленники ограбили дом нападающего «Ливерпуля» Салаха в Египте

Неизвестные ограбили дом нападающего английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в Египте.

О происшествии уведомил родственник футболиста, сообщает Al-Ahram.

Отмечается, что грабители вынесли из дома игрока несколько электроприборов, в настоящее время ведётся расследование.

В сезоне-2022/23 Салах провёл за «Ливерпуль» 38 матчей, забил 22 мяча и сделал 11 результативных передач. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывшего главного тренера сборной Бразилии по футболу Тите ограбили в Рио-де-Жанейро.