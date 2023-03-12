Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова вернулась к боксёрским тренировкам.

Спортсменка поделилась видео, на котором тренирует удары по лапам и подписала ролик — «Кайф».

20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

В августе Загитова участвовала в показательном мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Ранее Загитова показала женственную фотосессию в честь 8 Марта.