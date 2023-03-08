Загитова показала женственную фотосессию в честь 8 Марта

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова приняла участие в женственной фотосессии.

«Дорогие девочки, девушки и женщины! Поздравляю вас с 8 марта. Оставайтесь такими же прекрасными и чуткими, сильными и бесстрашными, любите и будьте любимы», — написала Загитова.

В декабре 2019 года спортсменка объявила о приостановлении профессиональной карьеры. Она является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, Европы и России, а также победительницей финала Гран-при.

Ранее сообщалось, что Загитова впервые в жизни стала блондинкой.