Федотов прокомментировал разгромную победу ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»
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«Хорошо начали эту игру, нападающие сделали своё дело. Антон забил из непростой позиции. Уже к перерыву сделали задел, всё сложилось для нас благоприятно. Во втором тайме играли по счёту, использовали пространство», — цитирует Федотова сайт ЦСКА.
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:0.
Таким образом, ЦСКА находится на пятой позиции турнирной таблицы, набрав 32 очка. «Крылья Советов» — на 11-й (20).
Ранее сообщалось, что Заболотный забил в РПЛ впервые с декабря 2021 года.