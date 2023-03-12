Федотов прокомментировал разгромную победу ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на разгром «Крыльев Советов» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.

«Хорошо начали эту игру, нападающие сделали своё дело. Антон забил из непростой позиции. Уже к перерыву сделали задел, всё сложилось для нас благоприятно. Во втором тайме играли по счёту, использовали пространство», — цитирует Федотова сайт ЦСКА.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:0.

Таким образом, ЦСКА находится на пятой позиции турнирной таблицы, набрав 32 очка. «Крылья Советов» — на 11-й (20).

Ранее сообщалось, что Заболотный забил в РПЛ впервые с декабря 2021 года.