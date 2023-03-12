Миранчук отдал голевую передачу в матче Серии А с «Лечче»
- Legion-Media
На 20-й минуте встречи с передачи 27-летнего россиянина забил защитник Уилфрид Синго.
Таким образом, счёт стал 1:0 в пользу туринской команды.
Игра проходит на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче.
После 25 туров Серии А «Торино» набрал 34 очка и занимает десятое место в турнирной таблице. «Лечче» с 27 очками располагается на 15-й строчке.
В нынешнем сезоне Миранчук забил четыре мяча и отдал пять голевых передач в 21 матче за туринцев.
Ранее «Торино» одержал победу над «Болоньей» в матче 25-го тура Серии А.