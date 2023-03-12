Миранчук отдал голевую передачу в матче Серии А с «Лечче»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отметился результативной передачей в матче 26-го тура итальянской Серии А против «Лечче».

На 20-й минуте встречи с передачи 27-летнего россиянина забил защитник Уилфрид Синго.

Таким образом, счёт стал 1:0 в пользу туринской команды.

Игра проходит на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче.

После 25 туров Серии А «Торино» набрал 34 очка и занимает десятое место в турнирной таблице. «Лечче» с 27 очками располагается на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне Миранчук забил четыре мяча и отдал пять голевых передач в 21 матче за туринцев.

Ранее «Торино» одержал победу над «Болоньей» в матче 25-го тура Серии А.