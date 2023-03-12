Узнать больше

Игрок «Торпедо» Чурич считает, что у команды есть шансы сохранить прописку в РПЛ

Короткая ссылка
Полузащитник «Торпедо» Марио Чурич оценил шансы московского клуба сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Игрок «Торпедо» Чурич считает, что у команды есть шансы сохранить прописку в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Конечно, будет очень трудно остаться в РПЛ, но я считаю, что это возможно. У «Торпедо» есть все шансы для того, чтобы сделать это. Мы должны приложить все усилия и быть едины», — приводит слова Чурича «Матч ТВ».

После 19 туров РПЛ московский клуб набрал семь очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Торпедо» в матче 19-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить