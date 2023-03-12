Игрок «Торпедо» Чурич считает, что у команды есть шансы сохранить прописку в РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Марио Чурич оценил шансы московского клуба сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Конечно, будет очень трудно остаться в РПЛ, но я считаю, что это возможно. У «Торпедо» есть все шансы для того, чтобы сделать это. Мы должны приложить все усилия и быть едины», — приводит слова Чурича «Матч ТВ».

После 19 туров РПЛ московский клуб набрал семь очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Торпедо» в матче 19-го тура РПЛ.