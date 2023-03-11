Мостовой — об Абаскале: слава и деньги кружат голову всем

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о поведении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в матче 19-го тура чемпионата России с «Факелом».

«Слава и деньги кружат голову всем, а тем более такому человеку, как Абаскаль. Это эмоции, ничего страшного. Его подняли высоко, поэтому он так и ведёт себя», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2. После матча Абаскаль попытался подойти к арбитру встречи Владиславу Безбородову, но игроки московского клуба его остановили.

Ранее сообщалось, что Квинси Промеса признали лучшим игроком матча РПЛ «Спартак» — «Факел».