Мостовой — об Абаскале: слава и деньги кружат голову всем
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«Слава и деньги кружат голову всем, а тем более такому человеку, как Абаскаль. Это эмоции, ничего страшного. Его подняли высоко, поэтому он так и ведёт себя», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2. После матча Абаскаль попытался подойти к арбитру встречи Владиславу Безбородову, но игроки московского клуба его остановили.
Ранее сообщалось, что Квинси Промеса признали лучшим игроком матча РПЛ «Спартак» — «Факел».