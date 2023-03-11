Гаврилов: у Промеса есть шанс стать лучшим бомбардиром в истории «Спартака»

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался об игре полузащитника Квинси Промеса.

«Есть ли у Промеса шансы стать лучшим бомбардиром в истории «Спартака»? Шанс есть всегда, посмотрим, сколько Промес ещё будет играть и по сколько он будет забивать. Парень старается, забивает, делает работу, которая от него требуется. Сегодня забил два, молодец», — цитирует Гаврилова «Матч ТВ».

«Спартак» в матче 19-го тура РПЛ на стадионе «Открытие Арена» одержал победу над воронежским «Факелом» со счётом 3:2. Промес оформил дубль.

31-летний голландский полузащитник записал в свой актив 101 гол в составе красно-белых. Он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю. Гаврилов с 115 голами располагается на пятом. На первом — Никита Симонян (160).

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018—2021 годы).

Ранее Георгий Джикия высказался о своём одноклубнике Промесе.