Федун: жалко мне Соболева, у него украли гол беспардонно

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о победе красно-белых над «Факелом» в 19-м туре чемпионата России.

«Ребята — молодцы! Победили, несмотря на судейские ошибки. У «Факела» два удара по воротам — два гола, такое бывает. Тренер молодец — поменял структуру игры, и переломили ход матча. Конечно, жалко мне Соболева, у него украли гол беспардонно. Сейчас будут придумывать всё, что угодно, но там был чистый гол» — цитирует Федуна Sport24.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2.

В составе «Спартака» дубль оформил Квинси Промес (18 и 41-я), также забил Кристофер Мартинс (86-я). У «Факела» мячи забили Хызыр Аппаев (43-я), Реда Рабеи (45 + 4, пенальти).

Гол нападающего Александра Соболева был отменён на 40-й минуте.

Таким образом, столичный клуб набрал 40 очков и находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее Промеса признали лучшим игроком матча РПЛ «Спартак» — «Факел».