Тимошинина считает, что многие прыгуны в воду из России готовы выступать в нейтральном статусе

Четырёхкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина высказала мнение, что многие российские прыгуны в воду согласятся выступать в нейтральном статусе на международных турнирах.

«Всегда хочется выступать с нашим флагом. Но если разрешат хотя бы в нейтральном статусе, думаю, что многие спортсмены согласятся», — цитирует Тимошинину ТАСС.

FINA отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее призёр Олимпийских игр в прыжках в воду Евгений Кузнецов оценил уровень Кубка Евразийских стран в Саратове.