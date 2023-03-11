Тимошинина считает, что многие прыгуны в воду из России готовы выступать в нейтральном статусе
- РИА Новости
«Всегда хочется выступать с нашим флагом. Но если разрешат хотя бы в нейтральном статусе, думаю, что многие спортсмены согласятся», — цитирует Тимошинину ТАСС.
FINA отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.
25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.
Ранее призёр Олимпийских игр в прыжках в воду Евгений Кузнецов оценил уровень Кубка Евразийских стран в Саратове.