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Кузнецов: кубинцы показывают олимпийский уровень прыжков на Кубке Евразийских стран

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Призёр Олимпийских игр в прыжках в воду Евгений Кузнецов оценил уровень Кубка Евразийских стран в Саратове.

«Уровень кубинцев неплохой, плюс-минус в финал Олимпийских игр можно входить с такими прыжками. Без блеска, но и без завалов», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что Кубок Евразийских стран — это серьезный старт для российских спортсменов.

«Мы отбирались на него с Кубка России. Интересные гости, сильные достаточно. Все это чувствуют», — добавил спортсмен.

Кузнецов в прыжках с трехметрового трамплина победил на Кубке Евразийских стран.

Ранее президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил, что организация находится в диалоге с FINA по вопросу перехода в Азиатскую федерацию плавания.






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