Кузнецов: кубинцы показывают олимпийский уровень прыжков на Кубке Евразийских стран
«Уровень кубинцев неплохой, плюс-минус в финал Олимпийских игр можно входить с такими прыжками. Без блеска, но и без завалов», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что Кубок Евразийских стран — это серьезный старт для российских спортсменов.
«Мы отбирались на него с Кубка России. Интересные гости, сильные достаточно. Все это чувствуют», — добавил спортсмен.
Кузнецов в прыжках с трехметрового трамплина победил на Кубке Евразийских стран.
Ранее президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил, что организация находится в диалоге с FINA по вопросу перехода в Азиатскую федерацию плавания.