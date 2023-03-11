Усман Нурмагомедов: больше всего рад тому, что везу свой пояс в Дагестан и надену его на плечо отца
- Gettyimages.ru
«Больше всего рад тому, что везу свой пояс в Дагестан и надену его на плечо отца. Большое спасибо всем, кто болел и переживал, много работы впереди. Увидимся скоро», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.
Нурмагомедов досрочно победил Хендерсона на турнире. Бой прошёл в рамках 1/4 финала Гран-при лёгкого дивизиона и завершился в первом раунде.
Таким образом, Усман провёл первую защиту титула.
На счету Нурмагомедова 17 побед и ни одного поражения. Хендерсон проиграл 12-й бой из 42.
Ранее чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поздравил Нурмагомедова с победой над Хендерсоном.