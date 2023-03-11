Узнать больше

Усман Нурмагомедов: больше всего рад тому, что везу свой пояс в Дагестан и надену его на плечо отца

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов высказался о своей победе над американцем Бенсоном Хендерсоном на турнире Bellator 292.
Усман Нурмагомедов: больше всего рад тому, что везу свой пояс в Дагестан и надену его на плечо отца
  • Gettyimages.ru

«Больше всего рад тому, что везу свой пояс в Дагестан и надену его на плечо отца. Большое спасибо всем, кто болел и переживал, много работы впереди. Увидимся скоро», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Нурмагомедов досрочно победил Хендерсона на турнире. Бой прошёл в рамках 1/4 финала Гран-при лёгкого дивизиона и завершился в первом раунде.

Таким образом, Усман провёл первую защиту титула.

На счету Нурмагомедова 17 побед и ни одного поражения. Хендерсон проиграл 12-й бой из 42.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поздравил Нурмагомедова с победой над Хендерсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить