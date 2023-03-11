Роднина — о выступлении российских фигуристов в клубных турнирах: эта система работает во всём мире

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о выступлении российских фигуристов в клубных турнирах.

«Эта система давно работает во всём мире. В Европе, США и Канаде фигуристы много лет соревнуются на клубном уровне. Мы же пока в каком-то смысле находимся в хвосте. Конечно, наши фигуристы смогут спокойно кататься в таких турнирах, не нарушая правил ISU, ведь они не носят официального статуса. Но вопрос: какие клубы они пригласят? Или мы опять будем вариться в собственном соку?» — заявила Роднина RT.

Накануне стало известно о создании Global Skating Academy.

Академия ставит своей целью развитие клубного фигурного катания, организацию сборов для спортсменов, мастер-классов для тренеров и судей, проведение соревнований и онлайн-мероприятий.

Ранее Роднина высказалась о создании организации Global Skating Academy.