Узнать больше

Роднина предположила, что Global Skating Academy столкнётся с противодействием других стран

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о создании организации Global Skating Academy.
Роднина предположила, что Global Skating Academy столкнётся с противодействием других стран
  • РИА Новости

«У меня большой вопрос: кто из иностранцев захочет к нам приехать? Наши же и так сражаются между собой на внутренних стартах. Поэтому создание Global Skating Academy я не могу назвать каким-то выходом из сложившейся ситуации. Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Фигура Тутберидзе, безусловно, способна привлечь спортсменов из других стран, но не исключено, что в случае сотрудничества с российским тренером их на родине просто перестанут финансировать», — заявила Роднина RT.

О создании Global Skating Academy стало известно накануне.

Бывший член технического комитета ISU Рита Зоннекейн представлена президентом организации. Академия ставит своей целью развитие клубного фигурного катания, организацию сборов для спортсменов, мастер-классов для тренеров и судей, проведение соревнований и онлайн-мероприятий.

Ранее двукратный олимпийский чемпион в парном катании и тренер Максим Траньков поделился мнением о создании Global Skating Academy.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить