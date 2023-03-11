Роднина предположила, что Global Skating Academy столкнётся с противодействием других стран

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о создании организации Global Skating Academy.

«У меня большой вопрос: кто из иностранцев захочет к нам приехать? Наши же и так сражаются между собой на внутренних стартах. Поэтому создание Global Skating Academy я не могу назвать каким-то выходом из сложившейся ситуации. Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Фигура Тутберидзе, безусловно, способна привлечь спортсменов из других стран, но не исключено, что в случае сотрудничества с российским тренером их на родине просто перестанут финансировать», — заявила Роднина RT.

О создании Global Skating Academy стало известно накануне.

Бывший член технического комитета ISU Рита Зоннекейн представлена президентом организации. Академия ставит своей целью развитие клубного фигурного катания, организацию сборов для спортсменов, мастер-классов для тренеров и судей, проведение соревнований и онлайн-мероприятий.

Ранее двукратный олимпийский чемпион в парном катании и тренер Максим Траньков поделился мнением о создании Global Skating Academy.