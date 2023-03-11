Хиддинк — о попадании Акинфеева в список лучших вратарей IFFHS: он это заслужил

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о попадании голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в список лучших вратарей по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Отличная новость. Акинфеев — один из лучших вратарей своей эпохи. Он заслуживает находиться среди лучших», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

10 марта стало известно, что Акинфеев и бывший голкипер столичного «Спартака» Ринат Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS.

Итоговый список был составлен на основе результатов ежегодных рейтингов вратарей с момента создания IFFHS — с 1987 года. В рейтинг вошли голкиперы, попадавшие в топ-20. Таким образом, игрок, занявший первое место, получает 20 очков, второе — 19 очков, последнее — одно очко.

Акинфеев набрал 47 очков и занял 47-е место. Дасаев с 57 очками расположился на 37-й строчке.

Первым стал бывший вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. В тройку также попали экс-голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс и экс-вратарь лондонского «Челси» Петр Чех.







Ранее Акинфеев провёл 350-й сухой матч в карьере.





