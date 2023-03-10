«Вашингтон» уступил «Нью-Джерси», Овечкин и Кузнецов не реализовали буллиты

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 3:2.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Тревор ван Римсдайк, Дилан Строум.

Российские нападающие «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин не смогли реализовать свои попытки в серии послематчевых буллитов.

У «Дэвилз» отличились Эрик Хаула, Доусон Мерсер, Тимо Майер (буллит).

Ранее ассистентский хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Монреалем».