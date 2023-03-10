Чесноков считает абсурдным решение Латвии лишить теннисистку Остапенко финансирования

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал решение Национального олимпийского комитета (НОК) Латвии лишить победительницу Открытого чемпионата Франции по теннису Елену Остапенко государственного финансирования.

«Теннисисты не могут не общаться, они постоянно видятся друг с другом на соревнованиях. Я сам беседовал с Остапенко, с ее мамой, у них прекрасная семья, они все говорят на русском, может, за это их тоже надо оштрафовать? Это просто абсурд, лишать финансирования только за то, что они играют с россиянами», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он подчеркнул, что это решение только усугубляет отношения между людьми, сеет больше вражды, ненависти.

«Не представляю, что будет дальше. У них премьер-министр гражданин США, о чем можно дальше говорить?» — заключил Чесноков.

НОК Латвии принял решение лишить Остапенко, велосипедистов Тома Скуиньша и Кристаса Нейланда и еще двух теннисистов государственного финансирования за их участие в соревнованиях, где также выступали представители России.

25-летняя Остапенко занимает 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка побеждала на пяти турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и на шести - в парном.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты подпишут кодекс поведения перед стартом Уимблдона.