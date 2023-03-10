Чесноков считает абсурдным решение Латвии лишить теннисистку Остапенко финансирования
«Теннисисты не могут не общаться, они постоянно видятся друг с другом на соревнованиях. Я сам беседовал с Остапенко, с ее мамой, у них прекрасная семья, они все говорят на русском, может, за это их тоже надо оштрафовать? Это просто абсурд, лишать финансирования только за то, что они играют с россиянами», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Он подчеркнул, что это решение только усугубляет отношения между людьми, сеет больше вражды, ненависти.
«Не представляю, что будет дальше. У них премьер-министр гражданин США, о чем можно дальше говорить?» — заключил Чесноков.
НОК Латвии принял решение лишить Остапенко, велосипедистов Тома Скуиньша и Кристаса Нейланда и еще двух теннисистов государственного финансирования за их участие в соревнованиях, где также выступали представители России.
25-летняя Остапенко занимает 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка побеждала на пяти турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и на шести - в парном.
Ранее сообщалось, что российские теннисисты подпишут кодекс поведения перед стартом Уимблдона.