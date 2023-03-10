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Нурмагомедов оказался тяжелее Хендерсона перед боем на турнире Bellator 292

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В американском Сан-Хосе состоялась официальная процедура взвешивания бойцов перед турниром Bellator 292.

Чемпион промоушена в лёгком весе Усман Нурмагомедов показал больший вес, чем Бенсон Хендерсон.

Россиянин оказался чуть тяжелее Хендерсона — 70,22 кг против 70,13 кг. Оба спортсмена уложились в лимит лёгкого дивизиона.

Поединок 1/4 финала Гран-при состоится на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе (Калифорния) 11 марта.

На счету Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Российский боец стал чемпионом Bellator в 2022 году.

Ранее Нурмагомедов рассказал, считает ли он американца Хендерсона простым соперником для себя.

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