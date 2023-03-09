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Журова — о словах канадских спортсменов: такое сотрясание воздуха происходит каждую неделю

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление канадских спортсменов, выступивших против допуска россиян к Олимпиаде.
Журова — о словах канадских спортсменов: такое сотрясание воздуха происходит каждую неделю
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«На этот счёт у меня есть только одно понимание. Существует определённый сценарий, что постепенно, практически каждый день принимаются решения, которые негативно сказываются на российских спортсменах. Например, сегодня они отстраняют Ирину Винер, завтра канадцы выступают против нашего приезда на Олимпийские игры, послезавтра объединятся две федерации и вновь выступят против чего-то ещё. И такое сотрясание воздуха происходит каждую неделю. Я думаю, что это хорошо спланированная стратегия по дискредитации наших спортсменов», — заявила Журова RT.

Ранее Журова заявила, что никакого компромисса о постепенном возвращении на мировую арену быть не может.

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