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Журова: никакого компромисса о постепенном возвращении на мировую арену быть не может

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Депутат Госдумы Светлана Журова не считает, что кодекс поведения на Уимблдоне является шагом вперёд к возвращению российских спортсменов на мировую арену.
Журова: никакого компромисса о постепенном возвращении на мировую арену быть не может
  • Gettyimages.ru
  • © Ryan Pierse

«Никакого компромисса о постепенном возвращении нашего спорта на мировую арену здесь быть не может. Потому что наши спортсмены ездят на все соревнования, кроме Уимблдона. И Великобритания в данном случае пытается навязать нам свои условия, чтобы наши спортсмены сами отказались от участия. Ведь напрямую отстранить нас они не могут. В прошлый раз они заплатили за это штраф в 1500 фунтов стерлингов. Поэтому они изобрели такую «хитрую» схему: если спортсмены не захотят подписывать «кодекс», то это уже на их совести, а не «мы их не допустили». Интересно, как международная федерация отнесётся к этому документу и позволит ли она утвердить этот документ вообще», — заявила Журова RT.

Ранее Журова заявила, что организаторы Уимблдона хотят сбить настрой у российских теннисистов.

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