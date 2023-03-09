Журова: никакого компромисса о постепенном возвращении на мировую арену быть не может

Депутат Госдумы Светлана Журова не считает, что кодекс поведения на Уимблдоне является шагом вперёд к возвращению российских спортсменов на мировую арену.

«Никакого компромисса о постепенном возвращении нашего спорта на мировую арену здесь быть не может. Потому что наши спортсмены ездят на все соревнования, кроме Уимблдона. И Великобритания в данном случае пытается навязать нам свои условия, чтобы наши спортсмены сами отказались от участия. Ведь напрямую отстранить нас они не могут. В прошлый раз они заплатили за это штраф в 1500 фунтов стерлингов. Поэтому они изобрели такую «хитрую» схему: если спортсмены не захотят подписывать «кодекс», то это уже на их совести, а не «мы их не допустили». Интересно, как международная федерация отнесётся к этому документу и позволит ли она утвердить этот документ вообще», — заявила Журова RT.

Ранее Журова заявила, что организаторы Уимблдона хотят сбить настрой у российских теннисистов.