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Кафельников — о «кодексе поведения» на Уимблдоне: не считаю, что он может скомпрометировать наших спортсменов

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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал новость о том, что организаторы Уимблдона потребуют от российских и белорусских теннисистов подписать кодекс поведения для участия в турнире.
Кафельников — о «кодексе поведения» на Уимблдоне: не считаю, что он может скомпрометировать наших спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © Ryan Pierse

«Я не хочу сейчас думать о том, что будет прописано в этом документе. И не считаю, что этот так называемый кодекс сможет скомпрометировать наших спортсменов. Сейчас это не так важно. Самое главное, что наши теннисисты впервые за долгое время смогут выступить на таком престижном турнире, как Уимблдон», — заявил Кафельников RT.

Теннисисты из России и Белоруссии были отстранены от Уимблдона в 2022 году из-за ситуации на Украине. Организаторы турнира были оштрафованы на $1 млн, а Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов лишили Уимблдонский турнир рейтинговых очков.

Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможном участии в Уимблдонском турнире в 2023 году.

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