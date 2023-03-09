Ла Лига подала жалобу в суд из-за расистских оскорблений Винисиуса болельщиками «Бетиса»
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Об этом сообщается на сайте Ла Лиги.
Лига хочет установить личность человека, ответственного за оскорбления в адрес Винисиуса, и применить должное наказание.
Это седьмая жалоба в соответствующие органы по поводу расистских оскорблений в адрес нападающего мадридского клуба.
В нынешнем сезоне 22-летний бразилец несколько раз подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков испанских клубов.
Ранее сообщалось, что болельщика «Мальорки», оскорбившего Винисиуса, оштрафовали на €4 тыс.