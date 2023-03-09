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Ла Лига подала жалобу в суд из-за расистских оскорблений Винисиуса болельщиками «Бетиса»

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Испанская Ла Лига подала жалобу в суд Севильи из-за проявлений расизма в отношении нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в матче чемпионата Испании с «Бетисом» (0:0)
Ла Лига подала жалобу в суд из-за расистских оскорблений Винисиуса болельщиками «Бетиса»
  • AP
  • © Mosa'ab Elshamy

Об этом сообщается на сайте Ла Лиги.

Лига хочет установить личность человека, ответственного за оскорбления в адрес Винисиуса, и применить должное наказание.

Это седьмая жалоба в соответствующие органы по поводу расистских оскорблений в адрес нападающего мадридского клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец несколько раз подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков испанских клубов.

Ранее сообщалось, что болельщика «Мальорки», оскорбившего Винисиуса, оштрафовали на €4 тыс.

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