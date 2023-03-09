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Нагельсман остался доволен игрой «Баварии» в матче с ПСЖ в Лиге чемпионов

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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о победе над ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).
Нагельсман остался доволен игрой «Баварии» в матче с ПСЖ в Лиге чемпионов
  • AP
  • © Michael Sohn

«Ожидал ли более опасных действий от ПСЖ? Да, но благодаря нашему плану на игру мы смогли контролировать ПСЖ и не позволили им развивать атаки. Тот факт, что у Килиана Мбаппе было так мало возможностей проявить себя, доказывает, что «Бавария» справилась. Мбаппе нам удалось изолировать», — приводит слова Нагельсмана L’Équipe.

Также он отметил игру Дайо Упамекано.

«Он впечатлил. В матче с ПСЖ он уничтожил Мбаппе. За последние месяцы Упамекано добился невероятного прогресса».

По сумме двух матчей «Бавария» обыграла ПСЖ и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи проведёт встречу с руководством клуба, на которой будет поднят вопрос о будущем главного тренера Кристофа Галтье.

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