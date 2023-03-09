Серохвостов объяснил, почему не смог победить в спринте на шестом этапе Кубка Содружества

Биатлонист Даниил Серохвостов объяснил, почему не смог победить в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

«Эмоций после гонки нет, я устал. До первого места мне не хватило чистой стрельбы, терпения, когда ты бежишь на максимуме, а нужно бежать ещё километров девять. Я болел в Ижевске, тренируюсь дней пять. Это уже стандартная история у меня, поэтому тяжеловато было сегодня», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

Победу одержал Эдуард Латыпов. Он преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 47,1 секунды.

Серохвостов допустил один промах и занял второе итоговое место (+30,0). Третьим финишировал Василий Томшин (+56,9).

Ранее Латыпов рассказал, были ли у него мысли выступать за сборную Белоруссии.