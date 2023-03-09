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Защитник «Виннипега» объяснил нанесённую Капризову травму

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Защитник «Виннипег Джетс» Логан Стэнли заявил, что не хотел травмировать нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Защитник «Виннипега» объяснил нанесённую Капризову травму
  • AP

«Капризов остановился, я попытался завершить силовой приём на нём, но он пригнулся. Я просто упал на него сверху. Может быть, я немного потерял равновесие. Не ожидал, что он пригнётся. Это была просто неудачная игра», — цитирует Стэнли журналист Кен Виб.

В середине третьего периода в борьбе за шайбу на форварда налетел Стэнли, который навалился на Капризова и прижал его ко льду. По информации СМИ, подробности о характере травмы станут известны 10 марта после медицинского обследования.

Встреча на стадионе «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 4:2. Капризов отметился результативной передачей, как и его соотечественник из «Джетс» Владислав Наместников.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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