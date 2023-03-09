Капризов не смог доиграть матч с «Виннипегом» из-за травмы
- AP
В середине третьего периода в борьбе за шайбу на форварда налетел защитник «Виннипега» Логан Стэнли, который навалился на Капризова и прижал его ко льду.
Подробности о характере травмы станут известны 10 марта после медицинского обследования, сообщает журналист Майкл Руссо.
Встреча на стадионе «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 4:2. Капризов отметился результативной передачей, как и его соотечественник из «Джетс» Владислав Наместников.
Ранее российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов появился на льду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс».