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Капризов не смог доиграть матч с «Виннипегом» из-за травмы

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Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс».
Капризов не смог доиграть матч с «Виннипегом» из-за травмы
  • AP

В середине третьего периода в борьбе за шайбу на форварда налетел защитник «Виннипега» Логан Стэнли, который навалился на Капризова и прижал его ко льду.

Подробности о характере травмы станут известны 10 марта после медицинского обследования, сообщает журналист Майкл Руссо.

Встреча на стадионе «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 4:2. Капризов отметился результативной передачей, как и его соотечественник из «Джетс» Владислав Наместников.

Ранее российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов появился на льду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс».

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