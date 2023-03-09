Калинская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

24-летняя спортсменка обыграла американку Алисию Паркс в двух сетах со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 57 минут.

Россиянка допустила четыре двойные ошибки, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти, и один раз подала навылет. Паркс сделала два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Следующей соперницей Калинской станет чешка Каролина Плишкова.

Общий призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составил $8,8 млн.

Ранее россиянин Роман Сафиуллин не смог выйти во второй раунд турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Индиан-Уэллсе (США).