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Калинская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

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Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Калинская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
  • AP

24-летняя спортсменка обыграла американку Алисию Паркс в двух сетах со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 57 минут.

Россиянка допустила четыре двойные ошибки, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти, и один раз подала навылет. Паркс сделала два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх.  

Следующей соперницей Калинской станет чешка Каролина Плишкова.

Общий призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составил $8,8 млн. 

Ранее россиянин Роман Сафиуллин не смог выйти во второй раунд турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Индиан-Уэллсе (США).

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