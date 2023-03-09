Павличенко — о победе на ЧР по санному спорту: в первом заезде я ехал на сильном мандраже

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко оценил своё выступление на чемпионате России 2023 года в Сочи.

«В первом заезде я ехал на сильном мандраже. И рулил санями очень жестко. Корректировал их. А во втором заезде хотелось показать красивую езду, ту, которую я умею. И откинуться, расслабиться. И уже ехать по ощущениям», — цитирует Павличенко «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что «не просто смотреть на трассу, а испытывать ощущения, которые накопились за годы тренировок».

«Почти получилось. Но можно было чуть-чуть побыстрее проехать», — заключил Павличенко.

Павличенко по сумме двух заездов стал первым, показав результат 1 минута 43,785 секунды. Серебро у Александра Горбацевича (+0,501 секунды), Роман Репилов — третий (+0,658).

Ранее трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов рассказал, что может выступить на международных соревнованиях под нейтральным флагом.















