Саночник Репилов допустил возможность выступления на соревнованиях в нейтральном статусе

Трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов рассказал, что может выступить на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Для меня очень важно выступать под российским гимном и флагом, хотя прекрасно понимаю, что спортивный век короток, а карьера недолговечна. Поэтому я готов выступать и под нейтральным флагом, потому что все остальные знают, откуда я, мои имя и фамилию никто не поменял. Я думаю, что, когда мы вернёмся, должно быть всё нормально», — цитирует Репилова ТАСС.

Напомним, что 8 марта арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России по поводу отстранения российских атлетов от международных соревнований. FIL отстранила отечественных спортсменов 2 марта от турниров под эгидой организации. Это же касалось российских тренеров и официальных лиц.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее старший тренер сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев прокомментировал слова главы МОК Томаса Баха о возможном допуске россиян.