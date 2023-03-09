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Призёр Олимпиады Иванова: в России очень низкая конкуренция в женском санном спорте

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Призёр Олимпийских игр Татьяна Иванова высказалась о конкуренции в санном спорте в России.

«Я соперничала только в Викой Демченко. Мне кажется, с одной стороны, это интересно, с другой — печально, потому что в России очень низкая конкуренция в женском санном спорте», — цитирует Иванову «Матч ТВ».

Чемпионка мира призналась, что ей хотелось, чтобы побольше девочек приходило в санный спорт.

«Чтобы они были настырнее, упорнее. Потому что, если мы сейчас уйдём из спорта, кто будет выступать вместо нас?!» — заключила Иванова.

Чемпионат России по санному спорту прошёл в Красной Поляне с 7 по 8 марта. Иванова завоевала золотую медаль с результатом 1 минута 40,045 секунды. Серебро выиграла Виктория Демченко (1 минута 40,143 секунды), бронзу — Дарья Олесик (1 минута 40,564 секунды).

Ранее трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов рассказал, что может выступить на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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