Булыкин: победы в Лиге чемпионов могут помочь «Челси» в АПЛ

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил выступление лондонского «Челси» в сезоне-2022/23.

«Я думаю, что эти победы в Лиге чемпионов могут принести хорошие эмоции и психологически помочь «Челси» в чемпионате наладить свою игру и наладить турнирное положение», — цитирует Булыкина Газета.Ru.

По его мнению, Лига чемпионов и АПЛ сильно отличаются друг от друга.

«Футболисты готовятся по-разному к разным турнирам. Понятное дело, что в Лиге чемпионов это совершенно другой настрой, всего лишь пару игр. И там точно нет времени что-то исправлять. Все это понимают и будут готовиться по максимуму», — добавил Булыкин.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» и «Боруссии» прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне 7 марта и завершилась победой английской команды со счётом 2:0. Первый матч в Дортмунде закончился победой «Боруссии» — 1:0. По сумме двух встреч лондонский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

«Челси» по итогам 25 туров занимает с 34 очками десятое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее Булыкин заявил, что в матче «Бавария» — ПСЖ нет фаворитов.





