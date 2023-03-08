Ещенко: матчи с Ираном и Ираком — очень важные для сборной России

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко оценил предстоящие матчи сборной России по футболу.

«Буду ждать матчи сборной с Ираном и Ираком. Это очень важные матчи для нас. Не бывает такого, что игра сборной может быть неважна, вне зависимости от статуса соперника. Это очень необходимо для всего российского футбола», — заявил Ещенко Sport24.

Как сообщает «РБ Спорт», матч Иран — Россия может пройти без зрителей.

По информации источника, велика вероятность, что Федерация футбола Ирана запретит пропуск болельщиков на трибуны.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Сочи встретятся с национальной командой Ирака.

Ранее Арманд Дурн, агент нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна, отреагировал на возможное участие своего клиента в матче с командой России.