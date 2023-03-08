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Орещук: Галицкий никуда не отпустит Сперцяна ни в этом, ни в следующем году

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказал мнение, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не отпустит полузащитника Эдуарда Сперцяна в другой клуб.
Орещук: Галицкий никуда не отпустит Сперцяна ни в этом, ни в следующем году
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«Я готов обсуждать только конкретику по какому-либо игроку. Сплетни гонять не очень хочется. У меня есть другая информация. Галицкий никуда не отпустит Сперцяна ни в этом, ни в следующем году», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Как сообщал «РБ Спорт», 22-летний футболист, возможно, перейдёт в другой клуб летом 2023 года. В контракте полузащитника с «Краснодаром» прописана сумма отступных в размере €15 млн. 

В сезоне-2022/23 Сперцян забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач в 24 матчах за «Краснодар» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Сперцян высказался о постоянных слухах относительно его будущего.

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