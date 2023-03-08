Вартанян: не считаю, что Нурмагомедов талантлив, он крайне дисциплинирован и очень трудолюбив

Боец ММА Эдуард Вартанян высказался о бывшем чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«Я не считаю, что Хабиб талантлив. Он крайне дисциплинирован и очень трудолюбив. У него есть сильная ментальная составляющая. Вот Джон Джонс — на 100% талант. Человек может не тренироваться, выходить в октагон и побеждать», — цитирует Вартаняна «Вестник ММА».

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов пригласил Гана в Дагестан после поражения от Джонса.