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Нурмагомедов пригласил Гана в Дагестан после поражения от Джонса

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов пригласил француза Сирила Гана в Дагестан после его поражения от американца Джона Джонса в титульном поединке.
Нурмагомедов пригласил Гана в Дагестан после поражения от Джонса
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Graythen

«Ган, приезжай в Дагестан. У нас есть много тяжеловесов, которые могут бороться с тобой. Он должен приехать и тогда через пару лет он сможет стать чемпионом. Его последний бой показал его слабость. Он должен научиться борьбе, это мой совет», — приводит слова Нурмагомедова YouTube-канал Freeman.

Бой проходил в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 285 и завершился удушающим приёмом в первом раунде.

35-летний американец проводил свой первый поединок за последние три года. На счету Джонса 26 побед в 27 боях в MMA. У Гана — 11 побед и одно поражение.

Ранее Нурмагомедов опроверг информацию о создании команды по ММА в ПСЖ.

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