Григорян: «Челси» имел ощутимое преимущество над «Боруссией»

Российский тренер Александр Григорян отреагировал на победу «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией».

«Надо сказать, что, за исключением первых 15 минут, когда у «Челси» не было моментов, лондонцы имели ощутимое преимущество. «Боруссия» сыграла на уровне», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:0. В составе лондонского клуба мячи забили Рахим Стерлинг (43-я минута), Кай Хаверц (53-я, пенальти).

Первая встреча команд закончилась победой «Боруссии» со счётом 1:0. Таким образом, лондонский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Боруссия» вылетела из турнира.

Ранее тренер «Челси» прокомментировал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.